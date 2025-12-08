Aloe vera

Aloe vera (Aloe barbadensis miller) este o plantă suculentă care iubește căldura și climatul fierbinte. Are nevoie de o lumină solară amplă. Poate fi crescută și în interior dacă dispui de spațiu cu o fereastră însorită.

Se remarcă prin frunzele sale lungi, ca niște săbii. Botanista Jessica Baker observă că gelul din interiorul frunzelor sale poate fi aplicat topic în cazul arsurilor solare sau al iritațiilor pielii.

O altă utilizare a ei este internă, putând stimula digestia și o mișcare intestinală sănătoasă.

Gelul de aloe este benefic și în cazul vindecării rănilor de orice fel. Explicația este acțiunea aloei asupra formării colagenului, o proteină esențială în diferite țesuturi.

Lavanda

Este admirată pentru parfumul și florile ei purpurii, fiind folosită adesea ca decor, precum și în aromaterapie. În viziunea botanistelor menționate, lavanda (Lavendula) este o plantă medicinală pe care oricine ar trebui să o aibă, grație proprietăților sale relaxante și de reducere a stresului.

În mod tipic este cultivată în exterior, dar este o plantă foarte adaptabilă. Dacă are parte de condiții adecvate – lumină solară din abundență și căldură-, poate fi crescută și în interior, de preferat lângă o ferestră cu lumină directă.

Poți face o infuzie de lavandă, dar dă un gust inedit și anumitor preparate dulci la cuptor, cum ar fi checul sau brioșele. Totuși, nu trebuie utilizată în exces în rețete, căci poate da un gust dulceag preparatului tău.

Menta

Menta (Mentha piperita) este ușor de cultivat. Poate crește oriunde, însă cel mai bine se simte în recipientul ei, căci va domina orice spațiu unde e cultivată.

Menta se laudă cu o varietate de soiuri. Poți cultiva chiar și două plante în același ghiveci, însă acesta trebuie să fie mai mare.

Ceaiul de mentă este calmant și favorizează digestia. De asemenea, funcționează perfect în reducerea râgâielii și a balonării. Mai poate vindeca eczemele și diminua răgușeala și febra.

Oregano

Oregano și-a câștigat renumele de condiment vedetă în multe preparate de inspirație mediteraneană. Însă poți folosi aroma sa picantă și în alte preparate pentru facilitarea digestiei, căci are proprietăți carminative.

Oregano (Origanum vulgare) este ușor de crescut într-un vas, cu condiția să te asiguri că această plantă medicinală beneficiază de soare din plin. Taie-i frunzele atunci când vrei să o folosești la un fel de mâncare.

Rozmarin

Rozmarinul (Rosmarinus officinalis) este un arbust rezistent, de origine mediteraneană, care iubește mult soarele și temperaturile călduțe.

Este una dintre plantele de interior cu proprietăți medicale remarcabile, calmând gazele și balonarea. Deși frunzele lui lungi, înguste, de culoarea pinului sunt cel mai des folosite, și florile de rozmarin pot fi consumate.

Cimbru

Cimbrul (Thymus vulgaris) este o altă plantă culinară robustă, care este socotită și plantă medicinală. Frunzele de cimbru pot fi utilizate pentru un ceai calmant sau pot fi presărate pe diferite feluri de mâncare, supe sau salate.

Cimbrul este apreciat de mii de ani pentru proprietățile de vindecare a răcelii sau a problemelor digestive.

Această plantă iubește soarele din plin, prin urmare asigură-te că o plasezi într-un loc unde primește lumină solară directă.

Se crește extrem de ușor dacă ai o fereastră scăldată de lumina soarelui câteva ore pe zi, mai explică specialiștii. Există multe soiuri de cimbru din care poți alege, de la cimbru de lămâie la cimbru roz cățărător.