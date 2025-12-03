Aloe Vera, planta sacră

Aloe Vera este o plantă originară din estul Africii, dar este răspândită în toată lumea, fiind una dintre cele mai populare plante. Se cultivă foarte ușor în ghivece și nu necesită îngrijire specială. Are nevoie de apă puțină și un sol bine drenat.

În Feng Shui este considerată sacră, fiind una dintre cele mai puternice plante care luptă împotriva energiilor negative. Este renumită pentru faptul că atrage prosperitatea și energia pozitivă.

În medicină se remarcă în special pentru proprietățile sale vindecătoare asupra arsurilor. Gelul care se scurge din frunzele tăiate este un excelent tratament pentru arsuri, dacă este aplicat local. Acesta este calmant și analgezic și conține o substanță care grăbește vindecarea și refacerea țesuturilor distruse în urma arsurilor.

Gelul pe care-l conține planta este indicat atât în cazul arsurilor din bucătărie, cât și al celor provocate de razele solare. Acesta împiedică apariția bășicilor și previne apariția cicatricilor inestetice.

De asemenea, gelul de aloe vera este recomandat și în cazul altor afecțiuni ale pielii, precum urticaria, acneea. Dar și în cazul înțepăturilor de insecte sau al diverselor ulcerații.

Încă de pe vremea reginei Cleopatra, aloe vera era cunoscută pentru beneficiile sale și era întrebuințată de aceasta în cosmetică. Este un tonic excelent pentru piele, cu acțiune de protecție împotriva razelor ultraviolete.

Conform fitoterapeutului Rosemary Gladstar, această plantă este un laxativ excelent datorită substanței numită aloină, ce se găsește în învelișul exterior al frunzelor. Totodată fitoterapeutul avertizează asupra consumului în exces, deoarece poate avea efecte purgative puternice, provocând crampe și dureri intestinale.

Ce spun fitoterapeuții

Același fitoterapeut avertizează asupra faptului că aloe vera este contraindicată pentru tratamentul infecțiilor cu stafilococi, deoarece îi sigilează pe aceștia, creând un mediu bun pentru dezvoltarea lor.

Conform aceleeași surse, seva sau gelul ce se află în pulpa din frunze este un excelent calmant pentru inflamațiile și iritațiile digestive precum colita sau ulcerul. De asemenea, luat pe cale internă sau aplicat extern ca unguent este ideal pentru durerile provocate de artrită și, nu doar că ajută la calmarea durerii, dar și tratează cauza afecțiunii.

Autoarea Rosemary Gladstar recomandă în cărțile sale de fitoterapie un excelent gel, ca remediu pentru durerile provocate de artrită. Acesta este pe bază de aloe și mai conține următoarele plante. Poate fi preparat de oricine și este exclusiv pe bază de plante.

Ingrediente:

rădăcină și frunze de tătăneasă;

¼ cană de aloe vera;

cană de aloe vera; 1-2 pic ături de ulei esențial de mentă sau izmă bună.

Mod de preparare

Se prepară 1/4 de cană infuzie tare de tătăneasă, folosind fie plantă uscată, fie proaspătă, care se lasă la infuzat jumătate de oră, apoi se strecoară. Ceaiul rezultat se amestecă bine cu gelul de aloe și uleiul esențial.

Se poate depozita la frigider unde va rezista până într-o săptămână. Înainte de folosire, se agită recipientul şi apoi se aplică local pe locul dureros și pe încheieturi, masând până la absorbția gelului în piele.

sursa: Almanah Online