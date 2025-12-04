Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a transmis, într-un răspuns pentru Gândul, că „soția domnului Ilie Bolojan” și-a achitat integral, din fonduri proprii, costurile deplasării. Întrebată de ce a folosit termenul „soție”, aceasta a evitat să clarifice statutul oficial al partenerei premierului: „Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns.”

Confuzie alimentată de declarațiile de avere

În declarația de avere depusă în iulie 2025, la rubrica destinată veniturilor soției și membrilor familiei nu apare nicio mențiune. Detaliul a alimentat speculațiile privind statutul real al Ioanei, asistenta medicală de la Spitalul CFR Oradea. În trecut, aceasta a fost căsătorită cu un polițist, iar despărțirea și începutul relației cu Bolojan au devenit subiect de discuții locale.

Ilie Bolojan a mers cu iubita în vizitele din Austria și Ungaria

Apariții publice ale cuplului

Premierul și partenera sa au fost văzuți împreună în mai multe rânduri. În septembrie, au participat la ceremonia de la Blaj dedicată cardinalului Lucian Mureșan. Prima apariție publică a cuplului ar fi avut loc în 2022, când au fost nași de cununie la nunta fiului primarului din Câmpulung, Dan Negură.

În iulie 2025, imediat după ce Bolojan a preluat conducerea PNL, cei doi au fost surprinși la un restaurant din București, alături de omul de afaceri Ștefan Kopanyi și soția acestuia, Francesca. Presa locală a notat că succesul familiei Kopanyi în imobiliare ar fi fost sprijinit de influența politică a actualului premier.

Viața personală, mereu în atenția publicului

Ilie Bolojan a mai fost căsătorit timp de două decenii cu Florentina, de care a divorțat în 2013. Din acea căsnicie are două fiice. Relația actuală, însă, rămâne învăluită în mister, mai ales după ce purtătoarea de cuvânt a guvernului a folosit oficial termenul „soție”, fără a confirma dacă premierul s-a recăsătorit sau nu.

