Cei doi s-au întâlnit împreună cu românii din Austria, cu diaspora de acolo, pentru a discuta.

În luna iulie și președintele Nicușor Dan a mers în vizită în Austria alături de concubina sa și de cei doi copii.

Bolojan, invitat în Austria

Premierul Ilie Bolojan a efectuat miercuri și joi o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker, iar în drum spre Viena a avut o întrevedere cu omologul ungar Viktor Orban pentru a discuta cooperarea în domeniul interconectărilor energetice.

Din delegația austriacă fac parte ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Agenda vizitei a inclus discuții în format tete-a-tete, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac Christian Stocker, la care au participat reprezentanți ai companiilor românești și austriece.