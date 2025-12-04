Premierul Ilie Bolojan a abordat joi, de la Viena, subiectul crizei apei potabile din județele Dâmbovița și Prahova, subliniind că, dincolo de poziționările politice, „prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele”.

Acesta a dat asigurări că „se lucrează la soluţii” pentru ca locuitorii afectați, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă „mai repede de luni”.

Șeful Executivului a insistat că astfel de evenimente, care arată „defecţiuni de sistem”, necesită măsuri pentru a preveni repetarea lor. Bolojan a mai precizat că „cei care sunt responsabili” de producerea acestor evenimente trebuie să răspundă, iar acest lucru „se va întâmpla în zilele următoare”.

Este scandal total în Parlament din cauza crizei apei de peste o oră. Reziștii fac scut în jurul ministrei Buzoianu care nu s-a prezentat la audieri. Audierile din Parlament au început la ora 12.00, iar la finalul acestora am putea afla cine sunt vinovații în tot acest scandal, în contextul în care în acest moment vina este pasată de la o instituție la alta.