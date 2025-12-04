Audierile din Parlament vor începe la ora 12.00 și am putea să aflăm cine sunt vinovații în tot acest scandal, asta în contextul în care în acest moment vina este pasată de la o instituție la alta.

Vor fi prezenți în fața parlamentarilor pentru a da explicații mai mulți reprezentanți ai statului. Printre aceștia se numără și secretarul de stat Elena Tudose, coordonatoarea ANAR și președinta Comisiei Naționale pentru siguranța barajelor și lucrărilor hidrotehnice. De asemenea, trebuie să vină în Parlament și reprezentanți ai conducerii Exploatare Zonală Prahova. De asemenea, conducerea Administrației Bazinale Buză-Ialomița, dar și de la DSP Prahova și Hidroelectrica.