Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Rezista Mediului, chemată în Parlament să explice dezastrul: audieri-maraton

Ministrul Mediului, rezista Diana Buzoianu este chemată de urgență în mai puțin de o oră în Parlament să dea explicații privind dezastrul din apă și energie. Mai ales că deja au început creșteri de prețuri la energia electrică chiar și de peste 350 de euro/MWh. După oprirea Termocentralei Brazi, responsabilă de 10% din producția națională și rafinăria Petrobrazi este la un pas de a fi închisă. Fără fără o discuție în CSAT, situația locală poate escalada într-o criză națională, în timp ce peste 120.000 de oameni stau de zile întregi la cozi pentru apă potabilă, iar Nicușor Dan sare în apărarea Dianei Buzoianu și dă vina pe Apele Române.

Audierile din Parlament vor începe la ora 12.00 și am putea să aflăm cine sunt vinovații în tot acest scandal, asta în contextul în care în acest moment vina este pasată de la o instituție la alta. 

Vor fi prezenți în fața parlamentarilor pentru a da explicații mai mulți reprezentanți ai statului. Printre aceștia se numără și secretarul de stat Elena Tudose, coordonatoarea ANAR și președinta Comisiei Naționale pentru siguranța barajelor și lucrărilor hidrotehnice. De asemenea, trebuie să vină în Parlament și reprezentanți ai conducerii Exploatare Zonală Prahova. De asemenea, conducerea Administrației Bazinale Buză-Ialomița, dar și de la DSP Prahova și Hidroelectrica. 