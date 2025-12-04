Șeful statului anunță că noua structură va fi coordonată de el și se va lupta cu rețelele de propagandă.

Nicușor Dan vorbește despre implementarea softului împotriva informațiilor

Reporter: CNA-ul, de exemplu, se plânge că nu are un soft, un soft care ar costa în jur de 200.000 de euro pentru a depista campaniile acestea coordonate, se bazează pe sesizări de la cetățeni. Trebuie o instituție sau un centru de comandă care să centralizeze lucrurile și să vină cu răspunsuri de la ministerele de resort și să dea un răspuns.

Nicușor Dan: Exact! Asta trebuie să facem și o să dureze câteva luni până când o să facem.

Reporter: Câteva luni? Poate să însemne trei sau nouă...cam cum o vedeți dumneavoastră?

Nicușor Dan: Ca să fim realiști, până în vara anului viitor, cred că putem să facem.

Reporter: Va fi o structură cu totul nouă sau dați responsabilitatea unei instituții deja existente?

Nicușor Dan: O coordonare și cred că în această chestiune rolul președintelui este important.