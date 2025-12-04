Nicușor Dan anunță înființarea Ministerului „Adevărului”: „Până în vară vom face un centru pentru fake news!”

Nicușor Dan și-a dat arama pe față și anunță înființarea unui comitet pentru a verifica știrile și opiniile spuse în spațiul public.

Șeful statului anunță că noua structură va fi coordonată de el și se va lupta cu rețelele de propagandă.

Nicușor Dan vorbește despre implementarea softului împotriva informațiilor

Reporter: CNA-ul, de exemplu, se plânge că nu are un soft, un soft care ar costa în jur de 200.000 de euro pentru a depista campaniile acestea coordonate, se bazează pe sesizări de la cetățeni. Trebuie o instituție sau un centru de comandă care să centralizeze lucrurile și să vină cu răspunsuri de la ministerele de resort și să dea un răspuns.

Nicușor Dan: Exact! Asta trebuie să facem și o să dureze câteva luni până când o să facem.

Reporter: Câteva luni? Poate să însemne trei sau nouă...cam cum o vedeți dumneavoastră?

Nicușor Dan: Ca să fim realiști, până în vara anului viitor, cred că putem să facem.

Reporter: Va fi o structură cu totul nouă sau dați responsabilitatea unei instituții deja existente?

Nicușor Dan: O coordonare și cred că în această chestiune rolul președintelui este important.