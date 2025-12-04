Acest clip video trebuie șters de pe toate rețelele de socializare pentru că este ilegal, conform reprezentanților Biroului Electoral Municipal. Realitatea PLUS a intrat în posesia unor documente bombă care conțin atât plângerea, cât și rezoluția acestui video.

În același timp, Nicușor Dan a făcut și el un lucru ilegal pentru că a influențat campania electorală, deși se află în plin mandat de președinte al țării.

„Admite sesizarea înregistrată la Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 - Municipiul București pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie 2025, prevăzută în anexă, în ceea се privește materialul publicat pe platforme online foarte mari (VLOP) din anexă. Art. 2. - Dispune eliminarea de către: Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, a materialului publicat pe platforma online foarte mare Facebook, la URL-ul cuprins in anexă şi a tuturor materialelor conexe acestuia” , se arată în document.

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni

Potrivit sursei citate, materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat la art. 1 sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin.

„Din analiza conţinutului postării reiese că aceasta reprezintă material publicitar în sensul art. 3 pct. 3 şi al art. 8 din Regulamentul 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparența şi vizarea public-ţintă în publicitatea politică. De asemenea, din observarea datelor şi activităţii pe contul vizat rezultă calitatea de actor politic a titularului postării, în sensul art. 3 pct. 4 din Regulamentul 2024/900”, arată BEC.

Materialul publicitar politic care face obiectul analizei Biroului Electoral de Circumscripţie reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administrației Prezidenţiale, în care apare preşedintele României, iar mesajul prezentat are un caracter electoral, fiind destinat să influențeze opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susţinut, notează BEC.

„Acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal, raportat la cele menţionate mai sus, precum şi la dispozițiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "mijloacele folosite in campania electorală nu pot contraveni legii”, conchide BEC.