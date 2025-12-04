În materialul electoral, cei doi discută despre urbanismul bucureștean și critică administrația PNL din sectoare, inclusiv pe Ciprian Ciucu, încălcând astfel obligația constituțională de neutralitate politică a șefului statului.

Concret, șeful statului apare într-un clip electoral alături de un candidat din cursa pentru Capitală, în timp ce îl critică pe un alt contracandidat din aceeași competiție electorală.

Nicușor Dan, supus riscului real de a fi suspendat

Doi judecători CCR, Augustin Zegrean și Petre Lăzăroiu, și un fost membru CSM, Toni Neacșu, au clarificat situația de neconstituționalitate a președintelui Dan.

Zegrean afirmă tranșant că participarea președintelui într-un clip cu tentă politică constituie o încălcare gravă a atribuțiilor sale prevăzute de Constituție.

„Președintele trebuie să fie independent politic, el nu face parte din niciun partid și trebuie să fie echidistant față de toate partidele politice și față de toți competitorii electorali. Scrie clar în Constituție că nu poate face asta, el este reprezentantul tuturor românilor și mediatorul public. Nu face parte din fișa postului președintelui, fișa postului său este Constituția României. Să citească acolo ce trebuie să facă pentru că asta nu are voie.”

Acesta mai precizează că, deși gestul nu are implicații penale, urmările politice pot fi extrem de serioase.

„Asta nu se pedepsește, nu avem o sancțiune să-l bage la închisoare sau să-l amendeze. Poate avea doar sancțiuni politice. Fiți siguri că cineva contabilizează toate astea.”

Zegrean avertizează că Nicușor Dan poate fi suspendat pe modelul Traian Băsescu, fostul președinte al României, suspendat de două ori.

„Opoziția politică urmărește și contabilizează, toate se adună și, la un moment dat, se va umple paharul. Se poate întâmpla orice, pe președintele Băsescu l-au suspendat de două ori. Se poate întâmpla și în cazul lui Nicușor Dan. Ar trebui să se abțină.”, a declarat Zegrean pentru Gândul.

Petre Lăzăroiu spune că lista motivelor pentru care Nicușor Dan ar trebui suspendat după numai 6 luni de mandat este deja lungă.

„Președintele nu trebuie să fie membrul niciun partid și nu trebuie să susțină pe nimeni. Ce face Nicușor Dan este o chestiune de susținere publică, practic ajută în mod direct un candidat. Ceea ce, în mod evident, nu are voie să facă.

Consecințele sunt multe care ar putea fi dispuse, dar nu are cine să le adopte. Poate să fie suspendat. Slavă Domnului, are multe pentru care poate fi suspendat, dar nu vrea nimeni să le vadă.”, a declarat Lăzăroiu.

Adrian Toni Neacșu subliniază ilegalitatea clipului electoral filmat cu resurse publice la Cotroceni și avertizează asupra sancțiunilor politice, inclusiv suspendare, similară cazului Băsescu.

„Este evidentă încălcarea neutralității constituționale de care trebuie să dea dovadă președintele României. Este un material electoral nelegal. Sper ca Biroul Electoral al Municipiului București, dacă va fi sesizat, să îl analizeze și să îl înlăture. Autoritățile publice nu pot pune la dispoziție resursele lor pentru materialele electorale. E interzis prin lege. Din păcate, președintele poate primi doar sancțiuni politice: suspendarea. Juridic, clipul poate fi scos din spațiul public, dar răspunderea lui este politică.”, a declarat Toni Neacșu.

Scandalos: Nicușor Dan se implică în campania electorală de frica Ancăi Alexandrescu. Un nou video îl arată cum le dă dreptate reziștilor

Președintele neagă intenția electorală, susținând că filmarea s-a făcut la recepția de Ziua Națională, în spațiu public, fără știrea sa că va fi folosită politic.

El minimalizează incidentul, amintind de prezența sa de ore întregi pe bulevard și la recepție, unde oricine putea filma.

Scandalul vine după ce luna trecută a negat sprijinul pentru Drulă, deși a participat la lansarea candidaturii lui Drulă, a apărut pe afișe electorale împreună cu candiatul USR la Primăria Capitalei și s-a afișat vizibil cu el, în ciuda neutralității politice impuse de funcția de șef al statului.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. În ziua de 1 decembrie am stat vreo trei ore pe bulevard acolo cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. În momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a declarat Nicușor Dan.

Drulă, de mână cu Nicușor Dan în campania pentru Primărie. Cum se cațără pe imaginea președintelui pentru a pune mâna pe Capitală