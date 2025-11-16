Încă dinainte de a-și fi anunțat candidatura la Primăria Capitalei, Drulă s-a afișat într-o poză cu președintele Nicușor Dan, în biroul său de la Cotroceni, în încercarea de a crea cumva impresia că este moștenitorul lui Nicușor Dan.

Momentul în care Cătălin Drulă și-a definitivat intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei este congresul USR, unde a fost validată candidatura sa și unde a participat și președintele Nicușor Dan.

Imaginile cu președintele au fost făcute de pe scena congresului, după ce Drulă a venit cu mai multe atacuri la partenerii de coaliție, o coaliție girată de președintele Nicușor Dan.

Campania lui Cătălin Drulă, după anunțarea candidaturii, este plină de imagini cu Nicușor Dan, însă fără fotografia cu candidatul în sine la Primărie, Cătălin Drulă. Cei din USR încearcă să creeze impresia că Nicușor Dan este candidatul real pentru Primăria Capitalei, chiar dacă acum stă în fotoliul de la Cotroceni.

În ceea ce privește pliantele de campanie împărțite de cei de la USR, se poate vedea din nou aceeași imagine de la Palatul Cotroceni, cea alături de Nicușor Dan. Pe acest pliant, numele lui Nicușor Dan apare de mai multe ori decât numele lui Cătălin Drulă – numele președintelui apare de patru ori, în timp ce numele candidatului la Primărie apare de trei ori.

O paralelă între campania lui Nicușor Dan pentru prezidențiale și campania lui Drulă pentru Primărie o reprezintă celebra campanie cu pizza pe care cei doi au adoptat-o.