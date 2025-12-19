Accidentul a fost semnalat miercuri seara autorităților chiliene, după ce bărbatul s-a prăbușit în timpul coborârii, la o altitudine de aproximativ 6.540 de metri, notează Mediafax.

Potrivit autorităților montane chiliene, alpinistul decedat făcea parte dintr-un grup de patru cetățeni români aflați într-o expediție autorizată.

Din cauza altitudinii ridicate și a terenului extrem de periculos, membrii expediției au reușit să coboare trupul doar câțiva metri, după care au fost nevoiți să se retragă pentru a solicita ajutor.

Operațiunea de recuperare a fost reluată joi dimineață, în etape, din cauza riscurilor majore la acea altitudine. Autoritățile au confirmat că grupul era format din patru români: victima, un ghid montan de 62 de ani, un bărbat de 50 de ani și o femeie de 54 de ani.