Vorbind despre instituția care îi plătește cazarea în București, oficialul a spus: „Am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu în care s-au discutat veniturile sale.

Radu Miruță: Eu nu iau salariu 15 mii de lei, 12000 de lei iau si de la parlament ca sunt și membru al parlamanetului, nu mă vait că m-a ajutat Dumnezeu,

Reporter: Cum luati ca trebuie sa alegeti, între parlament și minister

Radu Miruță: Nu, nu trebuie.

Reporter: Mai aveți niște bani din suma forfetară.

Radu Miruță: Indemnizatia de parlamentar si de ministru asa e legea, că trebuie, ca nu trebuie, că e normală, că nu e normală, eu incasez 12 mii de lei de la minister si 10800 de la parlament pentru că sunt și membru al parlamentului.





Reziștii, greu de dat afară. Radu Miruță: „Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât”