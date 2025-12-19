Adriana Săftoiu și milionarul George Ivănescu au ajuns împreună în fața procurorilor în dosarul generalului

Florian Coldea. Cei doi au fost audiați ca martori și ar fi oferit detalii despre mecanismele de influență și protecție la nivel înalt.

Amenințările lui Ivănescu după refuzul lui Coldea

Potrivit presei, în momentul în care a realizat că este vizat într-o nouă cauză, Ivănescu ar fi încercat să ia legătura cu Coldea pentru sprijin. Însă, generalul negru se afla în vacanță la Monaco și ar fi refuzat apelul. Drept urmare, Ivănescu ar fi recurs la amenințări: dacă nu primește sprijin, va face publice detalii compromițătoare despre rețelele de influență în care a fost implicat, spun jurnaliștii.

Legăturile Adrianei Săftoiu și dosarele „Regelui Vinurilor”

Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial și fost deputat, apare în dosar ca susținătoare a acțiunilor ilegale ale lui Ivănescu. Surse judiciare afirmă că, odată pierdută protecția politică, aceasta ar fi încercat să reia legătura cu foști aliați din zona decizională, fără succes. Numele lui George Ivănescu apare în două dosare de evaziune fiscală de ordinul milioanelor de euro. Mai exact, „Regele Vinurilor” a fost plasat de două ori sub control judiciar pentru că a prejudiciat statul cu 400 de milioane de euro și cu 50 de milioane de euro în două cazuri diferite, folosind aceeași schemă, spun jurnaliștii.

În 2011, cel supranumit „regele vinului” era cotat de revista Forbes cu o avere personală de 30 de milioane de euro, iar acesta devenise un fel de personaj monden. Presa acelor vremuri scria despre divorțul de soția lui, Anca, dar și despre apropierea pe care George Ivănescu ar fi avut-o cu Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

Rețeaua de consultanță, afaceriștii implicați și conexiunile cu Dragomir

La fel ca alți afaceriști penali, și George Ivănescu ar fi avut nevoie de consultanță de la Dumitru Dumbravă, prietenul generalului Coldea, pentru firma de vinuri. Astfel că acesta ar fi scos din buzunar nu mai puțin de 680 de mii de lei pentru serviciile oferite, spun jurnaliștii. Printre cei care au avut nevoie de ajutorul generalilor Coldea și Dumbravă se numără Cristian Anăstăsescu, fostul cumnat al fugarului Sebastian Ghiță, Alexander Adamescu, Mihai Tufan, dar și Remus Truică. Aceștia le-ar fi rotunjit conturile șefilor statului din umbră cu sume fabuloase. Implicat în combinații ar fi și avocatul Doru Trăilă, care apare în dosarul deschis pe numele lui Florian Coldea. Acesta i-ar fi oferit consultanță fostului cumnat al lui Sebastian Ghiță pentru suma de 50.000 de euro, spun jurnaliștii.

De altfel, Ivănescu a ajuns să îi administreze firmele colonelului Daniel Dragomir, mâna dreaptă a lui Florian Coldea. În aprilie 2024, când a izbucnit scandalul DNA legat de dosarul generalilor, Ivan Mihai-Marius, fiul vitreg al lui Daniel Dragomir, și-a dat demisia din funcția de administrator al companiei, iar în locul lui a fost numit George Ivănescu, fost acționar al cramelor Murfatlar.

Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere celor implicați în această anchetă jurnalistică, însă până la difuzarea știrii a primit o reacție doar din partea Adrianei Săftoiu, care a refuzat să răspundă întrebărilor, motivând că nu știe cu cine dialoghează, deși în mesaj se preciza că este vorba despre emisiunea lui Laurențiu Botin.