n prag de sărbători, locatarii mai multor blocuri din Mangalia s-au trezit fără gaze, după ce distribuitorul Mega Construct i-a debranșat fără nicio notificare, potrivit Realitatea Plus. Compania a invocat lipsa verificării tehnice, deși oamenii susțin că aceasta fusese făcută în urmă cu mai puțin de un an, chiar la solicitarea furnizorului.

„Am făcut o verificare a gazelor pe 27 ianuarie cu o firmă trimisă de cei de la Mega Construct. Am plătit, am primit o hârtie, dar nu avea număr de înregistrare. Ieri m-am trezit cu gazul sistat pe motiv că nu am făcut verificarea. Le-am arătat documentul, dar au spus că nu apare în sistem”, povestește o locatară afectată.

Pentru a nu rămâne fără gaze de sărbători, oamenii au fost obligați să plătească din nou. „Nu am avut altă opțiune decât să plătim rebranșarea și o altă verificare. M-a costat 450 de lei”, spune femeia. Aceasta susține că a aflat ulterior că „s-a înființat pe repede înainte o firmă de făcut verificări, le-au pus niște aparate în mână și i-au trimis la oameni”.

Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât nici furnizorul, nici firma care a făcut prima verificare nu oferă explicații. Realitatea PLUS a încercat să contacteze Mega Construct, însă niciun reprezentant nu a răspuns la telefon.

Locatarii spun că sunt prinși între două firme care pasează responsabilitatea. „Ei dau vina unii pe alții. Cei care mi-au făcut verificarea mi-au spus că nu mai lucrează și că nu au de unde să îmi dea număr de înregistrare. Singurul răspuns a fost: plătiți și vă dăm drumul la gaze. Scurt.”

Problema nu este una izolată. „La mine în bloc, pe scara mea, sunt șase apartamente în aceeași situație. Ne-am trezit toți fără gaz. Nici măcar nu ne-au înștiințat, nu ne-au notificat în vreun fel”, mai spune locatara.

Oamenii cer explicații și acuză că au fost obligați să plătească de două ori pentru aceeași verificare, în timp ce furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate.