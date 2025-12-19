Inițiativa ar putea îmbunătăți condițiile de trai pentru aproximativ 3,8 milioane de români, locuitori ai aproape 90.000 de blocuri. Proiectul este gândit ca o intervenție socio-economică de amploare, menită să ofere demnitate și independență celor cu mobilitate redusă și să reducă povara fizică și emoțională asupra familiilor.

Etapa pilot

Pentru început, cadrul legislativ prevede un proiect pilot ce va fi implementat în 100 de blocuri din întreaga țară, câte unul în fiecare județ. Acesta va fi coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Rezultatele programului-pilot vor sta la baza demersurilor României de a obține, în exercițiul bugetar european 2028–2034, o linie de finanțare dedicată.

Obiectivele majore ale programului

Proiectul are patru direcții principale:

Asigurarea demnității și independenței persoanelor cu mobilitate redusă.

Sprijinirea familiilor prin reducerea dificultăților zilnice.

Construirea unei societăți moderne, incluzive și solidare.

Stimularea economiei prin crearea de locuri de muncă în domenii conexe.

Susținerea inițiativei

Proiectul a fost semnat de mai mulți senatori și deputați și a beneficiat de contribuția unor arhitecți, ingineri, juriști și experți în fonduri europene. Cazanciuc a subliniat că documentul poate fi îmbunătățit pe parcursul procesului legislativ.

Sprijin european

Senatorul a menționat rolul comisarului european Roxana Mînzatu, care a susținut ideea încă de la lansarea ei, cu peste doi ani în urmă. Sprijinul acesteia este văzut ca un element-cheie pentru identificarea fondurilor europene necesare implementării programului la scară națională.

