De mulți ani Bucureștiul are probleme grave cu sistemul de termoficare, iar avariile sunt la ordinea zilei. Apă caldă e doar din când în când, iar iarna nu de puține ori au fost perioade lungi de timp în care caloriferele au rămas reci. Bucureștenii deja nu mai au speranță că această situație gravă s-ar putea rezolva vreodată. Pensionarii sunt cei mai afectați de lipsa căldurii și a apei calde. Bolile de care suferă se agravează din cauza frigului.

Oamenii sunt nemulțumiți, conform declarațiilor pe care le-au dat cetățenii în interviurile acordate Realitatea Plus.

"Sunt bolnavă cu inima, am făcut un infarct acum câteva săptămâni. Nu avem voie pentru inimă, nu avem voie… dar asta e," este declarația unei cetățențe.

Umiliți, lăsați de izbeliște să se lupte cu sărăcia și frigul. Așa se simt cei mai mulți pensionari din Capitală, cel mai bogat oraș al României. Când nu au căldură, de teamă să nu înghețe, ajung să doarmă cu gecile pe ei și se învelesc cu toate păturile pe care le au în casă.

"Căldură nu avem. Apă caldă ne dă din joi în Paște."

"Căldură avem din când în când, nu mereu. Stăm în frig."

"Să ne mai punem reșeu nu ne convine, că ne costă."

"Ne încălzim… ne punem pături pe noi, stăm mai gros îmbrăcate."

"Nu este căldură, într-adevăr. Suportă lumea la blocuri frigul… ei nu știu treaba asta. Dar ei, dacă au bani mulți, nu stau de vorbă cu noi."

"Mulți și-au luat reșeu: arde puțin și se oprește, pentru că nu se poate trăi în frig."

"Punem mai gros pe noi, câte un halat," sunt declarațiile oamenilor afectați.



În ciuda faptului că nu este apă caldă, iar caloriferele sunt reci, facturile la întreținere rămân foarte ridicate. Un coșmar pentru seniorii care abia supraviețuiesc cu pensiile extrem de mici. De multe ori, sunt nevoiți să aleagă între mâncare, medicamente și plata facturilor. Așa s-a ajuns ca listele cu restanțieri să crească de la o lună la alta.



"Facturile sunt foarte mari. Am plătit luna trecută 600 de lei; luna care vine ce înseamnă.Păi dau pensia mea, dau pensia mea la întreținere și gata. Dar de mâncare ce mănânc? Dacă n-aș sta cu băiatul, n-aș putea să trăiesc.

De 3–4 ori întreținerea… nu se poate. Păi noi avem banii lor?"



"Ne-au crescut facturile de ne e frică să ne mai vină la mână facturile."

:De 3 ori ne-a crescut lumina și gazele și toate."

"Stăm… că nu putem să o plătim. Stăm cu luminile stinse, ne uităm doar la TV."



Iar întreținerea va fi și mai scumpă iarna această. O povară în plus pentru bătrâni pe lângă valul de scumpiri la alimente, energie și medicamente



"E o perioadă foarte, foarte grea."

"Ne-a înnebunit, ne-a stresat de cap… murim cu stresuri."

"E foarte greu. Mergem pe stradă și vorbim singuri."