Această limită poartă numele de suprafața Alfvén – un fel de „punct fără întoarcere” pentru vântul solar, momentul în care particulele încărcate scapă de influența câmpului magnetic solar și pornesc spre spațiul interplanetar, scrie revista Space. Noile hărți arată că această zonă se modifică în funcție de activitatea solară: devine mai extinsă, mai neregulată și mai instabilă în perioadele în care Soarele este mai agitat.

Autorul principal al studiului spune că până acum oamenii de știință puteau doar să estimeze această limită, însă dea cum încolo avem "o hartă precisă pe care o putem folosi pentru a naviga prin ea”.

Înțelegerea exactă a acestei frontiere este esențială pentru a explica fenomenele încă misterioase ale fizicii solare, precum încălzirea extremă a coroaneim solare. De asemenea, informațiile sunt vitale pentru prognoza vremii spațiale și pentru protejarea sateliților, a rețelelor energetice și a astronauților de furtunile solare.