Controverse după lansarea robotului T800

EngineAI prezentase modelul T800 cu doar o zi înainte, într-un videoclip în care robotul trecea prin teste dinamice – de la lovirea unor uși până la mișcări complexe ale picioarelor. Clipul, filmat într-un decor cu iluminare puternic stilizată, a alimentat speculațiile că imaginile ar fi fost îmbunătățite cu inteligență artificială sau efecte CGI.

Deși compania a susținut într-o declarație pentru Extreme Engineering că materialul „nu a folosit CGI, AI sau accelerare video”, mulți utilizatori online au pus la îndoială autenticitatea demonstrației. Criticile s-au concentrat pe fluiditatea „prea perfectă” a mișcărilor și pe montajul de tip cinematografic.

Nou videoclip pentru a demonta suspiciunile

Pentru a înlătura îndoielile, EngineAI a publicat un al doilea videoclip pe platforma X, intitulat „T800 BTS Footage: Combaterea zvonurilor CGI”. De această dată, imaginile sunt simple, fără editări dramatice și fără corecții de culoare, prezentând robotul în același studio, executând mișcări similare. Articulațiile mecanice sunt clar vizibile, iar mișcările par mai naturale, accentuând ideea că performanța se bazează pe inginerie, nu pe trucaje digitale.

Momentul în care CEO-ul Zhao Tongyang permite robotului să îl lovească și să îl doboare a devenit centrul atenției, fiind interpretat ca o demonstrație radicală menită să arate că T800 este o creație reală, nu un produs al graficii pe calculator.

Un fenomen tot mai des întâlnit în industria roboților umanoiziEngineAI nu este singura companie chineză care se confruntă cu acuzații de falsificare în demonstrații. Recent, producătorul Xpeng a fost nevoit să publice imagini suplimentare după ce robotul său Iron a fost suspectat că ar fi fost de fapt un actor îmbrăcat într-un costum robotic.

Performanțe robotice și efectele generate digital devine tot mai greu de distins.