Cercetătoarea italiană Maria Maria Loconsole de la Universitatea din Padova a obținut un grant Synergy de 4 milioane de euro de la Consiliul European de Cercetare pentru a desfășura proiectul FLAP (Fostering learning and adaptation through predictability), care combină psihologia comparată cu zoologia.

Proiectul, finanțat pe o perioadă de șase ani, va investiga cogniția păsărilor și capacitatea lor de a se adapta la medii în schimbare, urmărind modul în care mintea se ajustează la schimbările de mediu încă din primele etape ale vieții.

Care este scopul studiului

Loconsole, care a obținut un doctorat în psihologie după ce a urmat cursurile universitare la Padova, a dezvoltat proiectul în colaborare cu Elias Garcia-Pelegrin, co-coordonator al noului proiect, pe care l-a cunoscut în timpul studiilor sale la Universitatea Cambridge. Garcia-Pelegrin activează acum la Universitatea Națională din Singapore.

Premisa studiului a plecat de la o întrebare fundamentală: „Ne-am întrebat ce învață animalele din mediul lor și cât de devreme se întâmplă acest lucru,” a explicat Loconsole.

Pasărea domestică vs. pasărea pe cale de dispariție

Nucleul proiectului FLAP îl constituie studiul comparativ a două specii contrastante, dar unite de un factor crucial: nevoia de adaptare rapidă la mediile modificate de om. Puiul domestic, o specie foarte cunoscută și exploatată, în care Loconsole este expert. Pasărea Rinocer, o specie pe cale de dispariție, aflată în centrul cercetărilor lui Garcia-Pelegrin.

Scopul major al studiului este de a înțelege cum anume experiențele timpurii (din primele zile și săptămâni de viață) influențează comportamentul și cogniția socială a acestor păsări. Cercetătorii vor investiga capacitatea de a explora sau de a rămâne conservatori, dar și tendința de a avea încredere sau neîncredere în mediul lor. De asemenea, oamenii de știință vor afla cum mediul le influențează mintea, cu efecte în cascadă asupra temperamentului și interacțiunilor sociale.