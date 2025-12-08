Dacă ai diaree, greață, icter și febră mare, dureri musculare și dureri de cap ia în calcul o infecție cu leptospira.

La câini, acestea pot circula prin sânge înainte de a se instala în rinichi și ficat.

Experții veterinari explică faptul că această afecțiune poate provoca o serie de simptome supărătoare, precum vărsături, diaree, tuse, icter, dificultăți de respirație și letargie, printre altele. Deși unii câini se pot recupera fără tratament, leptospiroza este considerată o urgență medicală care necesită atenție veterinară imediată pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil.

Unii câini nu prezintă simptome sau manifestă doar foarte puține, dar pot totuși transmite boala, avertizează veterinarii. Din păcate, un câine poate muri în doar două zile de la apariția simptomelor, așa că trebuie să contactezi imediat veterinarul dacă observi oricare dintre simptomele menționate.

Cum se infectează câinii și oamenii

Câinii se infectează de obicei prin contact cu urină contaminată, provenită de la șobolani, animale de ferme sau de pe stradă, sau chiar de la alți câini. Dincolo de contactul direct, câinii pot lua boala și dacă beau apă contaminată din bălți, șanțuri, pâraie sau chiar dacă ling urină infectată.

Oamenii se pot infecta în mod similar prin contact direct cu urina contaminată, care poate pătrunde în organism prin tăieturi, zgârieturi sau chiar prin nas și ochi. Deși unele persoane prezintă puține simptome sau chiar deloc, la altele boala poate provoca afecțiuni multisistemice și, în unele cazuri, deces.

Ca la câini, simptomele leptospirozei la oameni pot include diaree, greață și icter, dar și febră mare, dureri musculare și dureri de cap. Cazurile umane sunt totuși rare.

Oamenii se pot infecta prin expunere directă la urină de animale sau în medii contaminate cu urină, precum canale, râuri și lacuri.

Bacteria poate pătrunde în organism prin piele sau mucoase (ochi, nas, gură), în special dacă pielea este lezată sau umedă. Transmiterea prin mușcături de animale și transmiterea de la om la om sunt rare.

Transmiterea apare cel mai frecvent prin apă contaminată cu urină, astfel că izbucnirile sunt adesea asociate cu ploi abundente și inundații. Infecția este mai frecventă în rândul fermierilor, care sunt mai expuși contactului cu rozătoare infectate, animale de fermă și surse de apă.