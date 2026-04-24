Accidentul a fost anunțat prin 112

Potrivit comunicatului transmis de Brigada Rutieră, la data de 24 aprilie, în jurul orei 16:55, autoritățile au fost sesizate prin intermediul serviciului de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe bulevardul Unirii.

Primele informații arată că două persoane de naționalitate străină se aflau pe o trotinetă electrică și circulau pe bulevard.

Cum s-a produs accidentul

Conform informațiilor transmise de Brigada Rutieră, Incidentul s-a petrecut în dreptul imobilului cu numărul 35 de pe bulevardul Unirii.

Din primele informații, cele două persoane ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, moment în care au căzut pe trotuar.

Autoritățile nu au transmis până acum alte detalii privind viteza de deplasare sau eventualele cauze care au dus la pierderea controlului.

Femeia a murit la spital

În urma accidentului, una dintre persoanele aflate pe trotinetă, o femeie de 35 de ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cu toate eforturile depuse de cadrele medicale, femeia și-a pierdut viața.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii din cadrul Brigada Rutieră continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul. Ancheta urmează să lămurească modul în care s-a ajuns la pierderea controlului și dacă au existat alți factori care au contribuit la producerea tragediei.

