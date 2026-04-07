Trotineta era conectată la priză în dormitor. În timpul nopții, bateria s-a supraîncălzit, a luat foc și a explodat. Deflagrația a fost atât de puternică încât a spart geamurile apartamentului și a distrus ușa camerei. Proprietarul obișnuia să încarce trotineta în dormitor, în timp ce el dormea în sufragerie.

„El încărca trotineta de obicei în dormitor și dormea în sufragerie. Ușa a fost smulsă din țâțâni de suflul exploziei de la bateria trotinetei”, a povestit unchiul tânărului.

Tânărul a încercat să stingă focul și a ajuns la spital cu arsuri

După explozie, tânărul a încercat să stingă flăcările, dar a suferit arsuri pe brațe. A fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Vecinii au fost treziți de zgomotul puternic și au văzut flăcările și fumul gros ieșind pe geam. Aceștia au sunat imediat la 112.

Trotinetele electrice folosesc baterii litiu-ion, care pot deveni extrem de periculoase dacă sunt defecte sau folosite necorespunzător. O singură celulă defectă poate declanșa o reacție în lanț de supraîncălzire, care duce la incendiu sau explozie. Astfel de incidente nu sunt izolate. Numărul trotinetelor electrice este în continuă creștere. În România se vând aproximativ 50.000 de trotinete pe an, iar doar în București au fost înregistrate anul trecut șapte incendii provocate de astfel de dispozitive.