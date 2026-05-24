Fructele românești dispar de pe tarabe pentru al doilea an la rând. Vremea extremă din ultimele luni a distrus livezile, iar caișii și piersicii au fost cei mai afectați.

În acest moment, un kilogram de piersici sau caise din Grecia costă 40 de lei. Un pomicultor din Iași a povestit că în loc să culeagă aproximativ 3 tone de fructe, așa cum estimase, va reuși să salveze doar câteva caise.

Doar 6% din totalul pomilor fructiferi din România sunt caiși, iar producția ajunge la doar 10 mii de tone în anii slabi și 40 de mii de tone în cei mai buni ani.