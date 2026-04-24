Imaginile au fost postate pe grupul de Facebook "Sesizări sector 1", iar în scurt a atras numeroase comentarii.

„Credeam că aceste operațiuni sunt supervizate de cineva care înțelege cât de cât ce se întâmplă.” a scris un urmăritor al grupului, în timp ce altul a constat, cu amărăciune, că "asta e consideratia administratiei pentru sport, stati linistit ca nu vor face nimic, altfel in loc sa spoiasca cele 2(doua) mese de ping pong din parc ar fi montat alte doua-trei la standardele 2026…"

Locuitorii cer acum remedierea situației: „Rugăm mult să intervină cei care au făcut această operă de artă și să folosească un șmirghel sau ceva similar, pentru că altfel toți copiii din parc nu vor mai putea să le folosească.”

Potrivit consilierului local Ion Enache, parcul Floreasca este administrat de Primăria Generală a Capitalei.