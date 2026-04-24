Incidentul s-a produs în jurul orei 20:10. În urma impactului, toate persoanele aflate în ambulanță, pacientul și cei trei membri ai echipajului, au necesitat transport la spital pentru îngrijiri medicale și investigații.

Potrivit ISU Timiș, un membru al echipajului și pacientul au suferit traumatisme ușoare (TCC și TCF), în timp ce ceilalți doi paramedici au fost duși la UPU SMURD pentru investigații suplimentare.

Victimele din rândul salvatorilor au fost identificate de polițiști: șoferul autospecialei, în vârstă de 32 de ani, și doi paramedici de 42, respectiv 46 de ani.

La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURD de tip C cu medic și o ambulanță SAJ Timiș.

Atât șoferul ambulanței, cât și conductorul trenului au fost testați cu alcoolul, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

IPJ Timiș a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și va stabili dacă semnalele acustice și luminoase ale ambulanței erau active și dacă regulile de traversare a căii ferate au fost respectate.