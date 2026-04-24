.Într-un dialog live pe Facebook cu susținătorii săi, George Simion a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit ironic "Joe Biden de România"

„Nicușor Dan își bate joc de votul românilor”

„Nicușor Dan și-a bătut joc de orice promisiune făcută în timpul campaniei, își bate joc de români, etichetează partidele că sunt pro-europene, pro-occidentale și că numai AUR, deși a fost votat de foarte mulți români, nu poate nici măcar susține un guvern, pentru că așa spune Nicușor Dan.”

Simion a continuat:

„Acest lucru face diferența între Nicușor Dan și Călin Georgescu, care vorbește ca un președinte, despre reconciliere, în timp ce Nicușor Dan vorbește împotriva tuturor suveraniștilor, a AUR, a celor care sunt împotriva lui. Prin tot ce face, efectiv își bate joc de votul românilor, îi dezbină, acest «Biden de România».”

El a mai spus că președintele „refuză democrația, parlamentarismul și jocul democratic”.

Simion a adăugat că AUR va continua să depună moțiuni simple și moțiuni de cenzură: „Spațiul public a fost intoxicat în ultima săptămână că AUR nu ar vota moțiunile de cenzură. Un fals. Noi nu suntem convinși că PSD-ul, care nu a ieșit de la guvernare, are în continuare miniștri. Nicușor Dan nu a semnat pentru eliberarea lor.”

„Ilie Bolojan nu a făcut reformele promise”

Liderul suveranist a lansat o serie de critici la fel de dure și la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care a afirmat că ar mima reformele în numele unor interese obscure.

„L-am văzut azi pe «reformistul» Bolojan având niște opinii foarte, foarte ciudate cu privire la reforme.”

„Ilie Bolojan nu a adus niște reforme reale la îndeplinire. Nu a adus reforma administrativă reală, nu a făcut această chestiune și în continuare este evaziv și nu își exprimă susținerea directă pentru un număr de 300 de parlamentari, așa cum au votat românii, pentru eliminarea completă sau în proporție de 95% a subvențiilor pentru partidele politice, pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin.”

Liderul AUR a mai spus că așteaptă să vadă dacă PSD va depune o moțiune de cenzură sau „este de fapt în coaliție cu USR-ul, așa cum își bate joc de voința românilor de doi-trei ani”.