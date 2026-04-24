„Acesta n-ar trebui să fie doar războiul Statelor Unite", a declarat Hegseth într-o conferință de presă la Arlington, Virginia, după ce a prezentat o actualizare despre situația din teatrul de operațiuni iranian și despre blocada navală americană.

Oficialul american a subliniat că Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitau, înainte de izbucnirea conflictului, 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii, nu reprezintă un interes vital pentru Statele Unite, ci pentru Europa și Asia.

„Noi avem suficientă energie. Europa și Asia sunt cele care au beneficiat timp de zeci de ani de protecția noastră, dar s-a terminat", a atacat el.

Hegseth crede că SUA „merită aliaţi care sunt capabili, care sunt loiali”.

”A fi aliat nu este un cu sens unic. Noi nu contăm pe Europa, dar ei au mai multă nevoie decât noi de Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Hegseth.

Hegseth a reproșat că eforturile europene „nu sunt foarte serioase" și i-a îndemnat pe aliați să renunțe la conferințe și să treacă la acțiune. „Ei ar face bine să vorbească mai puțin, să organizeze mai puține conferințe prestigioase și să se apuce mai degrabă de treabă și să se lanseze la apă", a spus secretarul Apărării.

Blocada continuă, negocierile sunt în suspans

Referitor la situația diplomatică, Hegseth a reiterat că blocada americană a Strâmtorii Ormuz „va ține atât timp cât este nevoie" și s-a lăudat că nicio navă nu poate trece fără autorizarea Statelor Unite. „Noi suntem la comandă", a declarat el zâmbind.

Cât privește negocierile dintre Washington și Teheran, acestea rămân în suspans. O nouă rundă de discuții, programată la Islamabad după eșecul primei runde din 11 aprilie, nu s-a mai concretizat. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avut vineri convorbiri telefonice cu omologul său pakistanez Ishaq Dar și cu șeful armatei pakistaneze, generalul Asim Munir, și era așteptat vineri seară la Islamabad, fără ca agenda întâlnirilor să fie confirmată.

„Iranul are o ocazie istorică să încheie un acord bun. Mingea este în terenul lor", a conchis Pete Hegseth.