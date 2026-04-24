Direcția Generală de Asistență Socială ar urma să beneficieze în acest an de investiții în valoare totală de 42 de milioane de lei, potrivit proiectului de buget al Primăriei Capitalei, aflat în dezbatere publică.



În același timp, municipalitatea ar putea acorda un sprijin financiar de 7 milioane de lei pentru lucrările de construire la Catedrala Mântuirii Neamului.

Asistența socială

La Direcția Generală de Asistență Socială sunt prevăzute credite bugetare de 42 de milioane de lei și credite de angajament de 87 de milioane de lei. Mai exact, în acest an ar urma să fie alocate 28 de milioane de lei pentru proiectul care include banca de alimente, cantina socială și centrul de asistență pentru mamă și copil. Pentru construcția blocului de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea sunt prevăzute în acest an 400.000 de lei și credite de angajament de 76 de milioane de lei. 5,1 milioane vor fi alocate pentru diverse echipamente (centrale termice, linii de bucătărie profesională). Mai sunt prevăzute 5 milioane de lei pentru punerea în siguranță, consolidarea și modernizarea hub-ului de servicii sociale din str. Șerban Vodă.



Clubul Sportiv Municipal București estimează în acest an investiții de 7,6 milioane lei pentru aparate de terapie și refacere, pentru echipamente sportive, dar și pentru documentația necesară realizării unei săli de sport multifuncționale pe str. Șahighian.

Bugetul pentru cultură

Centrul de cultură \"Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului\" are prevăzute în 2026 investiții de 4,8 milioane lei, iar creditele de angajament totalizează 20 de milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei este destinată lucrărilor de amenajare și restaurare a ansamblului istoric Mogoșoaia.



La Teatrul Evreiesc de Stat sunt prevăzute 125.000 de lei pentru protecție pasivă la incendiu în vederea obținerii autorizării de funcționare ISU (uși antifoc, chepenguri antifoc, reparații de etanșare între etaje).

Teatrul Dramaturgilor Români vizează investiții de 390.000 de lei pentru echipamente (sistem microfon, cameră video, proiector, mixer digitail, consolă lumini)



La Teatrul Bulandra sunt estimate investiții de 390.000 de lei (echipamente, plase de siguranță pentru elementele de fațadă cu stabilitate incertă).



Teatrul Odeon are prevăzute credite bugetare de 341.000 de lei și credite de angajament de 18 milioane de lei, dintre care cea mai mare parte pentru amenajarea și schimbarea de funcțiune a spațiilor de producție, depozitare și administrative.



La Sala Dalles sunt prevăzute 133.000 de lei pentru diverse echipamente (ecran, microfoane, videoproiector).

Veniturile șii cheltuielile Municipiului București

Municipiul București va avea în 2026 venituri de 8.494.599.150 lei. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local va totaliza 1,747 miliarde lei, iar bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii va fi de 3,348 miliarde lei.



Bugetul împrumuturilor interne totalizează 287 milioane lei, iar bugetul împrumuturilor externe ajunge la 805 milioane lei. Fondurile externe nerambursabile sunt estimate la 4,3 milioane. Practic, bugetul general totalizează 12,8 miliarde lei.



La nivelul bugetului local, sunt estimate cheltuieli de personal de 337 milioane lei. La acestea se adaugă cheltuielile de personal de la instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții (455 milioane lei) și cele din instituțiile finanțate integral din venituri proprii (1,5 miliarde lei).



La nivelul bugetului local, cheltuielile cu bunuri și servicii sunt prevăzute la 469 milioane lei, iar banii pentru dobânzi se ridică la 337 milioane lei.



De asemenea, sunt prevăzute 1 miliard de lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare. Pentru proiecte PNRR sunt estimate 158.511 lei.

