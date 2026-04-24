Incidentul a declanșat critici dure în Spania, mai ales că, cu mai puțin de 48 de ore înainte, atacantul de 18 ani sărbătorea câștigarea premiului „Tânărul sportiv al anului" la gala Laureus Sports Awards din Madrid, potrivit Daily Mail.

Fotografia cu fast-food, în vizorul criticilor

După ceremonia de la Madrid, Yamal a publicat o fotografie în care savura mâncare fast-food la bordul unui avion privat, în drum spre Barcelona. Imaginea nu a trecut neobservată. Prezentatorul Juan Furlanich de la DSports a reacționat tranșant:

„Este incredibil că Lamine Yamal s-a accidentat executând un penalty. Dar, lăsând gluma la o parte, este real. Un fotbalist care, cu mai puțin de 48 de ore înainte, mânca fast-food și ajungea dimineața devreme cu avionul privat, înaintea unui meci. Nu cred că este o coincidență. Nu este doar ghinion. Nu este o fotografie furată; el însuși s-a lăudat cu aceste lucruri."

Îngrijorări înaintea Cupei Mondiale

Barcelona a confirmat joi că Yamal va rata restul sezonului intern, însă clubul se așteaptă ca jucătorul să fie disponibil pentru Cupa Mondială, competiție la care Spania debutează pe 15 iunie împotriva Capului Verde. Recuperarea vine într-un interval extrem de scurt, la doar două săptămâni și jumătate după ultimul meci din campionatul intern.

Absența sa vine într-un moment delicat: Barcelona conduce La Liga cu nouă puncte avans față de Real Madrid, cu șase etape înainte de finalul sezonului, iar Yamațl este considerat o piesă esențială după rolul decisiv jucat la câștigarea Euro 2024.

Mesajul lui Yamal

Jucătorul și-a exprimat public dezamăgirea pe rețelele sociale, promițând că va rămâne alături de echipă până la finalul sezonului.

„Această accidentare mă ține departe de teren exact când îmi doream cel mai mult să joc și doare mai mult decât pot explica. Mă doare că nu pot lupta alături de colegii mei. Dar am încredere în ei. Nu este sfârșitul, este doar o pauză. Mă voi întoarce mai puternic, mai motivat ca niciodată. Viva Barca", a scris Yamal pe Instagram.

Colegii de echipă i-au transmis mesaje de susținere, iar Marcus Rashford, fostul atacant al lui Manchester United, i-a scris succint: „Însănătoșire grabnică."