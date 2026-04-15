Cupa Mondială 2026: Gianni Infantino confirmă prezența Iranului în SUA, în ciuda tensiunilor geopolitice

Participarea reprezentativei Iranului la Cupa Mondială de fotbal din 2026 pare să fi fost tranșată definitiv de conducerea forului mondial. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat oficial că echipa de la Teheran va fi prezentă la turneul găzduit de SUA, Canada și Mexic, punând capăt speculațiilor privind un posibil boicot sau o excludere dictată de contextul politic tensionat.

Vizita în cantonament și voința jucătorilor

Anunțul a venit după o vizită recentă a liderului FIFA în cantonamentul echipei iraniene din Antalya, Turcia. Infantino a subliniat că dialogul direct cu fotbaliștii a fost decisiv în formarea acestei poziții. Potrivit acestuia, jucătorii sunt determinați să concureze, considerând că rolul lor este de a-și reprezenta poporul pe scena internațională, indiferent de conflictele diplomatice de la nivel înalt. „Iranul trebuie să vină, desigur. S-au calificat sportiv, iar dorința echipei este suverană”, a explicat președintele FIFA.

Tensiuni diplomatice și avertismente de la Casa Albă

Confirmarea vine într-un moment extrem de delicat, marcat de escaladarea ostilităților în Orientul Mijlociu. Relațiile dintre Washington și Teheran au atins un nou prag critic după asasinarea unui lider iranian, eveniment care a determinat Ministerul Sporturilor din Iran să declare, inițial, că participarea la un turneu pe sol american este de neconceput sub regimul actual de la Casa Albă.

Nici poziția oficialilor americani nu a fost lipsită de ambiguitate. Președintele Donald Trump a declarat că, deși echipa iraniană este „binevenită” din punct de vedere formal, prezența lor în Statele Unite ar putea ridica probleme serioase de siguranță personală pentru jucători. Acest climat de incertitudine a început deja să afecteze industria turismului sportiv, hotelurile americane raportând o scădere a rezervărilor și a tarifelor pe fondul temerilor legate de securitatea campionatului.

Cererea de relocare în Mexic, respinsă de FIFA

În încercarea de a evita confruntarea directă cu mediul ostil din SUA, Federația Iraniană de Fotbal a înaintat o cerere oficială către FIFA pentru mutarea meciurilor din faza grupelor în Mexic. Iranul urmează să dispute partide cruciale împotriva Noii Zeelande și Belgiei la Los Angeles, precum și împotriva Egiptului la Seattle.

În ciuda argumentelor legate de securitate și climatul politic, FIFA a respins categoric solicitarea de mutare a locațiilor. Astfel, forul mondial își menține poziția conform căreia calendarul și infrastructura competiției nu pot fi modificate din motive geopolitice, forțând practic cele două state aflate în conflict să găsească o cale de coabitare pe durata celor 90 de minute de joc.

Fotbalul între sport și geopolitică

Pe măsură ce ne apropiem de startul competiției, cazul Iranului rămâne cel mai sensibil test pentru diplomația sportivă modernă. În timp ce armistițiile din regiune rămân fragile, iar retorica militară domină agenda publică, FIFA mizează pe capacitatea fotbalului de a rămâne un spațiu neutru. Totuși, cu meciurile programate în orașe americane majore, provocarea organizatorică de a garanta integritatea fizică a delegației iraniene rămâne una fără precedent în istoria recentă a Cupelor Mondiale.