”Dar banii ăia nu mai au valoare, că vă tot povestesc exemplul personal pe coșul de cumpărături pe care în septembrie, aceleași... am făcut acest experiment eu personal, l-am făcut. Am găsit un bon de cumpărături din luna septembrie a anului trecut, anului 2025, de la același magazin... pe care dădusem pe coșul ăla de cumpărături, potrivit bonului pe care îl aveam... dădusem atunci 500 de lei.

Cu bonul ăla m-am dus acum câteva săptămâni din nou... și am luat toate produsele din respectivul bon, le-am mai cumpărat o dată ca să văd cu cât a crescut... am făcut experimentul clar, pot să spun, cu cât a crescut coșul de cumpărături și am dat 830 și ceva de lei.

Deci am plătit cu 300 și ceva de lei mai mult față de septembrie anul trecut, la același coș de cumpărături la propriu, nu mai e o formulă, o sintagmă de-aia, da? E, asta este inflația, ăștia sunt, asta este guvernarea Bolojan, da?

Deci ceea ce cumpăram cu 500 de lei în septembrie 2025, am cumpărat cu 830 de lei în februarie-martie... în martie, în martie 2026, la distanță, practic, de jumătate de an, prieteni. Experimentul ăsta, pentru mine cel puțin, nu știu cât e de relevant pentru alții, dar pentru mine, pentru familia mea, pentru bugetul familiei mele, spune totul despre acest guvern Bolojan.

Asta a reușit să facă: să-mi scoată din buzunar mai mulți bani care oricum, după cum se vede din acest experiment, nu mai valorează cât valorau acum o jumătate de an”,a declarat Robert Turcescu.