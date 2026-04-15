Obiceiul Mariei Dragomiroiu

Cunoscuta cântăreață, apreciată pentru cariera sa de zeci de ani și pentru prezențele sale scenice constante, a explicat că nu a avut probleme semnificative cu dantura de-a lungul timpului. Mai mult, aceasta a mărturisit că unul dintre obiceiurile sale de lungă durată ar fi contribuit la menținerea dinților săi în stare bună.

Potrivit artistei, obișnuința de a sparge nuci direct cu dinții, un gest pe care îl leagă de amintiri din copilărie, a rămas prezent în viața sa și în prezent.

„Cu dinții sparg nuci. Am fost o singură dată la dentist. Am avut o carie acum mulți ani, am rezolvat-o și atât. De atunci nu am mai avut probleme. Îmi place să sparg nuci, am nuci în curte și, dacă nu fac asta, parcă simt că îmi lipsește ceva din copilărie”, a povestit Maria Dragomiroiu.

Artista a adăugat că acest gest îi aduce aminte de anii copilăriei și de legătura puternică pe care o are cu acea perioadă a vieții sale, pe care o evocă frecvent în aparițiile publice.

Maria Dragomiroiu, amintiri din copilărie și începuturi dificile

De-a lungul timpului, Maria Dragomiroiu a vorbit în mai multe rânduri despre copilăria sa și despre experiențele care au contribuit la formarea ei. Într-un alt podcast, artista a rememorat perioada în care muncea încă de la vârste fragede și se confrunta cu lipsuri materiale.

Aceasta a povestit despre dorințele simple din copilărie, despre faptul că adesea încălțămintea ajungea la ea după ce era purtată de frații mai mari și despre munca depusă încă de la vârsta de 12 ani.

În ciuda dificultăților, artista spune că acele experiențe au ajutat-o să își formeze disciplina și respectul față de muncă, valori pe care le-a păstrat de-a lungul întregii cariere.

Maria Dragomiroiu rămâne una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România, apreciată atât pentru vocea sa, cât și pentru sinceritatea cu care își împărtășește poveștile de viață.