Colecţia lui Mircea Lucescu, deschisă publicului la Muzeul Fotbalului din Centrul Vechi

Muzeul Fotbalului din Centrul Vechi, situat pe strada Gabroveni, îşi deschide porţile joi pentru o experienţă deosebită: vizitarea gratuită a colecţiei personale a lui Mircea Lucescu, a anunţat Echipa Naţională de Fotbal pe pagina sa de Facebook.

Accesul este gratuit între orele 11.00 şi 19.00, iar organizatorii subliniază că este o ocazie rară pentru iubitorii sportului rege de a descoperi obiecte care au scris istorie pe marile stadioane ale lumii.

Colecţia, pusă la dispoziţia muzeului anul trecut, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de către Mircea Lucescu, include piese excepţionale: tricouri de legendă, de la cel al lui Pele şi Messi, până la cel purtat de Lucescu la echipa naţională, trofee, medalii şi obiecte personale care ilustrează parcursul impresionant al unuia dintre cei mai titraţi antrenori din fotbalul mondial.