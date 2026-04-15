Accesul este gratuit între orele 11.00 şi 19.00, iar organizatorii subliniază că este o ocazie rară pentru iubitorii sportului rege de a descoperi obiecte care au scris istorie pe marile stadioane ale lumii.

Colecţia, pusă la dispoziţia muzeului anul trecut, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de către Mircea Lucescu, include piese excepţionale: tricouri de legendă, de la cel al lui Pele şi Messi, până la cel purtat de Lucescu la echipa naţională, trofee, medalii şi obiecte personale care ilustrează parcursul impresionant al unuia dintre cei mai titraţi antrenori din fotbalul mondial.