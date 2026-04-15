Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, copilul era portar la echipa de fotbal din localitate și unul dintre cei mai buni elevi din clasă. Tragedia a avut loc joi seară, după ce copilul a ieșit de la cursurile de engleză organizate într-un centru cultural. La un moment dat, a mers la toaletă, unde a fost urmărit de agresor, un tânăr de 23 de ani.

Acesta l-a înjunghiat de mai multe ori, în zona toracelui, gâtului și spatelui. Deși echipajele medicale au intervenit rapid și au încercat să îl resusciteze, băiatul a murit în elicopter, în drum spre spitalul Hospital 12 de Octubre.

Agresorul, reținut și internat sub supraveghere psihiatrică

Suspectul, identificat de autorități, ar suferi de o formă severă de autism. După atac, a fugit, s-a schimbat de haine și s-a prezentat la un spital din Móstoles, spunând că a avut o criză psihotică. Ulterior, a fost reținut de Garda Civilă și plasat sub supraveghere psihiatrică. Anchetatorii caută în continuare arma crimei și alte probe.

Potrivit apropiaților, copilul român fusese singurul care îl acceptase pe agresor în grupul său de prieteni și încercase să îl integreze. În urmă cu aproximativ o lună, băiatul le-ar fi spus unor cunoscuți că tânărul avea o atașare neobișnuită față de el. Mama copilului îi interzisese ulterior să mai petreacă timp cu acesta, conform presei internationale.

După crimă, anchetatorii au descoperit mai multe hârtii scrise de mână, ascunse într-o zonă din Piața Spaniei. Unul dintre mesaje arăta starea fragilă a agresorului: „Nu vreau să fiu o povară, nu vreau să le fac rău prietenilor mei”. Tatăl copilului a aflat despre tragedie în timpul slujbei de Joia Sfântă, iar mama îl aștepta în mașină, în fața centrului cultural. În ziua următoare, colegi, prieteni și membri ai comunității au depus flori și au scris mesaje emoționante în memoria lui.