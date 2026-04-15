Al patrulea atac de acest tip

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, acesta este al patrulea atac de acest tip anunțat recent. Armata americană a confirmat că:

-două ambarcațiuni au fost atacate sâmbătă

-o altă barcă a fost lovită luni

-intervenția de marți a dus la moartea a patru persoane.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

După aceste acțiuni, bilanțul total a ajuns la 175 de morți de la începutul operațiunilor, în septembrie. Imagini aeriene publicate de militari arată momentul în care ambarcațiunea vizată este lovită.

Trump: „Conflict armat” cu cartelurile

Donald Trump a declarat că Statele Unite se află într-un conflict direct cu cartelurile din America Latină și a susținut că aceste atacuri sunt necesare pentru a limita fluxul de droguri către SUA. Potrivit acestuia, măsurile au ca scop reducerea numărului mare de decese provocate de supradoze.

Pe de altă parte, criticii contestă atât legalitatea acestor intervenții, cât și impactul lor real. Aceștia atrag atenția că fentanilul, substanța responsabilă pentru multe dintre decesele din SUA, ajunge în principal pe cale terestră, din Mexic.

De asemenea, se arată că producția implică substanțe chimice importate din China și India, ceea ce ridică semne de întrebare privind eficiența atacurilor maritime în combaterea fenomenului.