Aproximativ 250 de cetăţeni Rohingya şi din Bangladesh, inclusiv copii, sunt dispăruţi după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat săptămâna trecută în Marea Andaman, potrivit agenţiilor Naţiunilor Unite pentru refugiaţi şi migraţiune, transmite BBC.

Traulerul, care plecase din Bangladesh şi se îndrepta spre Malaezia, ”s-ar fi scufundat din cauza vânturilor puternice, a mărilor agitate şi a supraaglomerării”, au declarat agenţiile.

Garda de Coastă din Bangladesh a declarat agenţiei de ştiri AFP că una dintre navele sale a salvat nouă persoane de pe ambarcaţiune pe 9 aprilie. Nu este clar când s-a răsturnat exact ambarcaţiunea.

Contextul crizei Rohingya și motivele plecărilor

Sute de mii de Rohingya, una dintre numeroasele minorităţi etnice din Myanmar, au fugit peste graniţă în Bangladesh de la o represiune mortală din 2017.

Rohingya, care sunt în principal musulmani, li se refuză cetăţenia de către guvernul din Myanmar, o ţară cu majoritate budistă.

Condiţiile precare de viaţă din Bangladesh i-au determinat însă şi pe unii Rohingya să facă călătorii precare pe vase supraaglomerate către Malaezia, o ţară musulmană pe care unii o consideră un refugiu sigur în regiune.

Apelul ONU

”Acest incident tragic reflectă consecinţele grave ale strămutării prelungite şi absenţa unor soluţii durabile pentru Rohingya”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) într-un comunicat emis în comun cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

În declaraţia lor de marţi, agenţiile ONU au cerut comunităţii internaţionale să menţină finanţarea pentru refugiaţii Rohingya şi comunităţile lor gazdă din Bangladesh.

”În timp ce Bangladesh îşi marchează noul an, această tragedie este o reamintire a eforturilor necesare urgent pentru a aborda cauzele profunde ale strămutării în Myanmar şi pentru a crea condiţii care să permită refugiaţilor Rohingya să se întoarcă acasă în mod voluntar, în siguranţă şi cu demnitate”, au transmis agenţiile.