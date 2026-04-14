Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, l-a chemat la discuții pe liderul UDMR Kelemen Hunor. Toate acestea vin în contextul în care Kelemen Hunor și partidul UDMR l-au susținut în aceste alegeri pe Viktor Orban și partidul său FIDESZ. Trebuie precizat și faptul că imediat după ce a câștigat aceste alegeri, Peter Magyar a anunțat că vrea demisia președintelui și a tuturor liderilor puși în funcție de Viktor Orban, iar rezultatul scrutinului îi dau puteri depline.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, chemat de urgență în Ungaria

Partidul său TISZA a câștigat 138 din cele 199 de mandate parlamentare. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare, care sunt exact mizele acestei întâlniri și, inclusiv, să ia în considerare varianta că liderului UDMR, Kelemen Hunor, i se va cere să facă un pas în spate.