Kelemen Hunor, chemat de urgență în Ungaria de noul premier. Ce i se pregătește liderului UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a fost chemat în Ungaria de noul premier, Peter Magyar. Întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare, în contextul în care UDMR s-a implicat activ în campania lui Viktor Orban, și aproximativ 87 la sută dintre voturile din România au fost în favoarea partidului Fidesz, condus de Orban, potrivit Realitatea PLUS.

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, l-a chemat la discuții pe liderul UDMR Kelemen Hunor. Toate acestea vin în contextul în care Kelemen Hunor și partidul UDMR l-au susținut în aceste alegeri pe Viktor Orban și partidul său FIDESZ. Trebuie precizat și faptul că imediat după ce a câștigat aceste alegeri, Peter Magyar a anunțat că vrea demisia președintelui și a tuturor liderilor puși în funcție de Viktor Orban, iar rezultatul scrutinului îi dau puteri depline.

Partidul său TISZA a câștigat 138 din cele 199 de mandate parlamentare. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare, care sunt exact mizele acestei întâlniri și, inclusiv, să ia în considerare varianta că liderului UDMR, Kelemen Hunor, i se va cere să facă un pas în spate.