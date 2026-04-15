Într-un interviu acordat postului Fox News, fostul lider de la Casa Albă a susținut că intervenția a fost necesară pentru a opri dezvoltarea unei arme nucleare.

„A trebuit să deviez pentru că, dacă nu făceam asta, acum Iranul ar fi avut o armă nucleară. Iar dacă ar fi avut o armă nucleară, ați fi ajuns să le spuneți tuturor de acolo „domnule”. Și nu vreți asta”, a declarat Trump.

Ce spune Donald Trump despre finalul războiului

Întrebat dacă războiul s-a încheiat, acesta a lăsat de înțeles că finalul este aproape, dar nu garantat.

„Cred că este aproape de final, da. Adică îl văd ca fiind foarte aproape de final. Știi ceva? Dacă m-aș retrage chiar acum, le-ar lua 20 de ani să reconstruiască acea țară. Și nu am terminat încă. Vom vedea ce se întâmplă. Cred că își doresc foarte mult să ajungă la un acord”, a spus fostul președinte american.

Într-un alt interviu acordat pentru ABC News, Trump a vorbit despre posibilitatea continuării sau încheierii armistițiului. Într-un dialog cu jurnalistul Jonathan Karl, acesta a transmis că nu ia în calcul, în mod clar, o prelungire a acordului actual.

„S-ar putea încheia în ambele feluri, dar cred că un acord este preferabil, deoarece atunci pot să reconstruiască”, a afirmat Trump.