UPDATE - Un atac cu rachetă rusească asupra orașului Dnipro

Cinci persoane au murit și alte 27 au fost rănite, potrivit autorităților locale. Explozia a avut loc în jurul orei 11:30, după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că o rachetă se îndreaptă spre oraș.

Până la ora 13:56, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a anunțat că 21 de persoane au fost spitalizate, dintre care 10 în stare gravă. Aproximativ o oră mai târziu, el a raportat decesul unui bărbat de 40 de ani, ridicând bilanțul la cinci morți.

Un copil a fost ucis, iar alte nouă persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra orașului Cerkasî, în seara zilei de 14 aprilie, potrivit autorităților. În total, bilanțul preliminar indică 12 victime rănite.

UPDATE - Islanda și Polonia susțin tribunalul pentru agresiunea Rusiei Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a anunțat pe 14 aprilie că Islanda și Polonia și-au exprimat acordul de a sprijini crearea unui tribunal special destinat judecării crimei de agresiune comise împotriva Ucrainei.