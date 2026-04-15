UPDATE - Israel respinge orice participare a Franței la negocierile de pace cu Libanul

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a declarat că Israelul dorește ca Franța să fie ținută „cât mai departe posibil de aproape orice, dar mai ales când este vorba de negocieri de pace”. Comentariul a fost făcut la finalul discuțiilor purtate la Washington între Israel și Liban, potrivt Le Monde.

UPDATE - Donald Trump, despre finalul războiului din Iran: „Dacă m-aș retrage acum, le-ar lua 20 de ani să reconstruiască țara. Și nu am terminat încă!”

UPDATE - Armata americană afirmă că a obținut „superioritate maritimă” în Orientul Mijlociu

Blocada asupra porturilor iraniene a fost „implementată complet” în decurs de 36 de ore de la lansare, potrivit unei postări pe rețelele sociale publicate luni seara de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Declarația îl citează pe șeful CENTCOM, Brad Cooper, care a afirmat că Statele Unite au oprit tot comerțul maritim către și dinspre Iran, conform AP News.

UPDATE - Trump: „Războiul cu Iranul e aproape de final”

Într-un interviu acordat Fox News, președintele SUA Donald Trump a declarat că războiul dintre SUA și Iran se apropie de final. Într-un fragment difuzat înaintea publicării integrale a interviului, Trump afirmă: „Cred că e aproape terminat, da. Din punctul meu de vedere, este foarte aproape de final”.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că, dacă Statele Unite s-ar retrage acum, Iranul „ar avea nevoie de 20 de ani ca să își reconstruiască țara”. „Și nu am terminat încă. Vom vedea ce se întâmplă. Cred că vor să ajungă la un acord foarte, foarte mult”, a spus acesta.

Trump a proclamat de mai multe ori victoria SUA în conflictul cu Iranul, chiar la câteva zile după declanșarea războiului, însă situația din teren rămâne complexă, cu evoluții imprevizibile.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La scurt timp, autoritățile iraniene au amenințat cu atacuri asupra unor ținte din regiune, după ce președintele american Donald Trump a avertizat, într-un mesaj pe rețelele sociale, că orice navă iraniană care se apropie de blocadă va fi „distrusă rapid și brutal”.

În timp ce Pakistan încearcă să medieze o nouă rundă de negocieri, Trump a declarat marți că o a doua întâlnire „ar putea avea loc în următoarele două zile”.

Totuși, un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat ulterior că discuțiile nu sunt programate deocamdată. Prima rundă s-a încheiat fără un acord asupra programului nuclear iranian, considerat de Casa Albă principalul obstacol în calea unui compromis.

Nici Washington, nici Teheran nu au anunțat ce se va întâmpla după expirarea actualului armistițiu, programat pentru 22 aprilie.

În paralel, marți, Libanul și Israelul au deschis la Washington primele lor negocieri diplomatice directe din ultimele decenii, pe fondul confruntărilor violente dintre armata israeliană și combatanții Hezbollah din sudul Libanului. La discuții au participat secretarul de stat american Marco Rubio, alături de ambasadorii israelian și libanez în SUA. Hezbollah a denunțat demersul și a transmis că nu va respecta niciun acord rezultat din aceste tratative, potrivit unei declarații făcute pentru agenția Associated Press de un membru al consiliului politic al mișcării.