Reacția lui Vance vine după ce Suveranul Pontif a afirmat recent că Iisus „nu este niciodată de partea celor care folosesc sabia sau aruncă bombe”.

Vicepreședintele a contestat această idee, invocând exemple istorice precum intervenția SUA în Al Doilea Război Mondial. Potrivit lui Vance, acțiuni precum eliberarea Franței și distrugerea lagărelor naziste pot fi considerate „intervenții justificate” din perspectivă morală.

„Este important ca și Papa să fie atent când vorbește despre teologie”, a spus Vance, care este catolic. Acesta a precizat că apreciază pozițiile Papei în chestiuni precum avortul și imigrația, dar consideră că „teologia trebuie ancorată în adevăr” și că liderii religioși au o responsabilitate similară cu cea a liderilor politici în privința declarațiilor publice.

Schimbul de replici survine într-un context deja tensionat între Vatican și administrația Trump. Papa Leon al XIV-lea a condamnat războiul cu Iranul și a făcut apeluri repetate la pace, în timp ce Donald Trump l-a numit pe Suveranul Pontif „slab” și „ineficient în politica externă”.

Declarațiile lui Vance au provocat reacții în comunitatea catolică americană, unde mai mulți membri ai clerului au apărat poziția Papei, criticând atacurile din zona politică. Într-un mesaj ulterior, Papa Leon al XIV-lea a reafirmat că nu se teme de criticile administrației americane și că va continua să promoveze „un mesaj de pace bazat pe Evanghelie”.