Zi de doliu în fotbal

Escalettes a condus fotbalul francez între 2005 și 2010, perioadă marcată atât de momente de glorie, cât și de episoade dificile. Sub mandatul său, naționala Franței a ajuns în finala Cupa Mondială FIFA 2006, pierdută în fața Italiei, dar și-a asigurat organizarea Euro 2016.

Pe de altă parte, finalul mandatului său a fost umbrit de eșecul de la Cupa Mondială FIFA 2010, unde echipa Franței a fost eliminată încă din faza grupelor, într-un context tensionat, marcat de conflicte interne.

Născut la Béziers, Jean-Pierre Escalettes și-a dedicat întreaga viață fotbalului, activând inițial ca jucător, apoi ca antrenor și conducător de club la nivel local, înainte de a urca în structurile federale. A devenit membru al federației în 1985 și a ocupat funcții importante până la alegerea sa ca președinte.

În afara activității sportive, Escalettes a fost profesor de limba engleză și a fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare, o recunoaștere a contribuției sale în domeniul educației și sportului.

Actualul președinte al federației, Philippe Diallo, a transmis un mesaj emoționant, subliniind că Escalettes a fost un lider dedicat, care a pus mereu interesul general pe primul loc și a încercat să apropie fotbalul profesionist de cel amator.

După retragerea din funcție, în 2010, fostul oficial s-a retras din viața publică, rămânând însă o figură respectată în lumea fotbalului francez. Moartea sa marchează dispariția unui reper important pentru sportul din Franța.