Primele imagini de la parastasul lui Mircea Lucescu. Ioan Andone, alături de Hagi, Lupescu și Rednic. Valentin Ceaușescu, apariție-surpriză

Parastasul lui Mircea Lucescu
Ioan Andone, legenda clubului Dinamo București, a publicat câteva imagini emoționante de la parastasul lui Mircea Lucescu, marele tehnician român care a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare.

Fostul jucător al roș-albilor, apropiat de „Il Luce” încă din perioada glorioasă a lui Dinamo din anii ’80, a stat la masă cu numeroase nume mari ale fotbalului românesc, printre care Gică Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic și Dorin Mateuț.

Momentul a reprezentat o reuniune emoționantă a generației de aur, toți venind să-i aducă un ultim omagiu celui care a marcat istoria fotbalului românesc.

Un detaliu interesant al evenimentului a fost reîntâlnirea lui Andone cu Valentin Ceaușescu, la aproape patru decenii de la celebrul incident din martie 1989, când Dinamo pierdea cu 1-2 în fața Stelei.

Atunci, Andone, care reușise să marcheze pentru roș-albi, a devenit protagonistul unui moment notoriu, făcând semne obscene spre tribuna oficială, unde se aflau Valentin Ceaușescu și mai mulți generali ai armatei.

„O zi care ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va rămâne mereu parte din spiritul și poveștile noastre.

Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris Ioan Andone, pe Facebook, alături de imaginile cu foștii coechipieri și cu Valentin Ceaușescu de la parastasul lui Mircea Lucescu.

 