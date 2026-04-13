Răzvan Lucescu a îndemnat pe toată lumea să stea cât mai mult de vorbă cu părinții lor. Aceasta în prima zi de Paște, la două zile distanță de la înmormântarea tatălui său, Mircea Lucescu.

„Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă.

Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul.

Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el în ultima vreme.”, a declarat Răzvan Lucescu.