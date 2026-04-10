Lucescu a părăsit Beșiktaș cu doi ani rămași din contract, însă, în loc să solicite compensația financiară cuvenită, a decis ca banii să fie folosiți pentru reconstruirea arenei clubului, devenită ulterior Vodafone Park, una dintre cele mai spectaculoase din Turcia.

Mircea Lucescu și-a donat două salarii anuale pentru construirea noului stadion Beșiktaș

„Vom juca într-o atmosferă imposibilă. O cunosc la perfecție: este stadionul de acasă al Beșiktașului.

Când am plecat de la club, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului, cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru reconstruirea stadionului.

Este unul dintre cele mai bune stadioane în care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, fanii pun o presiune uriașă. Și este o presiune extraordinară.

Nu cred că există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor crea. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au mai jucat în Turcia, ce îi așteaptă.”, declara „Il Luce” într-un interviu acordat publicației The Guardian luna trecută, înainte de ultimul meci al carierei sale.

Ultimul joc al lui Mircea Lucescu ca selecționer al României a avut loc pe 26 martie, la Istanbul, chiar pe arena Beșiktașului, unde „tricolorii” au pierdut cu 1-0 în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. La câteva zile după acel meci, tehnicianul s-a prăbușit în timpul unei ședințe de pregătire și a suferit ulterior un infarct, în urma căruia nu și-a mai revenit.

Cu 38 de trofee câștigate, Mircea Lucescu este al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului, fiind depășit doar de Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (41). De-a lungul carierei, a condus echipe de top precum Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, triumfând în 2009 în Cupa UEFA cu Șahtior.