Donald Trump a ales o metodă neconvențională de a-și reafirma legătura cu baza sa electorală creștină, postând pe rețeaua Truth Social o imagine generată de inteligența artificială cu o puternică încărcătură religioasă. În fotografie, președintele american este înfățișat într-un moment de reculegere, cu ochii închiși, fiind îmbrățișat de Iisus Hristos. Imaginea, care îl plasează pe Trump în fața unui microfon și a steagului american, a fost însoțită de un comentariu provocator la adresa adversarilor săi politici: „Poate că nebunilor din stânga radicală nu le place asta, dar eu cred că este destul de drăguț!!!”.

Între „Cartea lui Dumnezeu” și acuzații de sacrilegiu

Postarea originală, preluată de Trump de la un utilizator anonim, sugerează că liderul republican ar fi instrumentul divinității în lupta împotriva unor forțe „satanice și demonice”. Această retorică vine la doar două zile după ce Trump a șters o altă postare controversată, în urma criticilor care îl acuzau că se compară direct cu figura mântuitorului. Deși președintele nu este cunoscut ca un practicant religios riguros, apelul său la simboluri creștine rămâne o strategie-cheie pentru menținerea sprijinului masiv pe care l-a primit din partea electoratului religios la alegerile din 2024.

Conflict deschis cu Vaticanul: Donald Trump versus Papa Leon

Această utilizare a iconografiei religioase survine pe fondul unei deteriorări grave a relațiilor dintre Casa Albă și Sfântul Scaun. Papa Leon, primul pontif de origine americană, a devenit un critic acerb al administrației Trump, în special în ceea ce privește escaladarea conflictului militar dintre axa SUA-Israel și Iran. Tensiunile au atins un nou prag marți seară, când Trump i-a transmis public Papei că poziția sa față de regimul de la Teheran este „inacceptabilă”, cerându-i să se concentreze pe încălcările drepturilor omului și pe amenințarea nucleară iraniană.

Teologie și politică externă

Nici vicepreședintele JD Vance nu a rămas dator, criticând afirmațiile pacifiste ale Papei în cadrul unui eveniment la Universitatea din Georgia. Vance a sugerat că suveranul pontif ar trebui să dea dovadă de prudență atunci când abordează chestiuni teologice legate de folosirea forței, contestând viziunea acestuia conform căreia discipolii lui Hristos nu ar trebui să susțină utilizarea bombelor.

Replica Vaticanului a venit de la Alger, unde Papa Leon a declarat că nu se teme de presiunile administrației americane. Pontiful a denunțat practicile „neocoloniale” și încălcarea dreptului internațional de către marile puteri, confirmând că va continua să își exprime opiniile indiferent de criticile venite de la Washington. Astfel, ceea ce a început ca o simplă postare pe rețelele sociale s-a transformat într-o dispută diplomatică și ideologică profundă între puterea politică de la Casa Albă și autoritatea morală a Bisericii Catolice.