Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a lansat un mesaj direct către Suveranul Pontif: „Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că faptul ca Iranul să aibă o bombă nucleară este absolut inacceptabil”.

Declarațiile vin pe fondul unei dispute care s-a amplificat în ultimele zile între fostul președinte american și Vatican.

Atacuri repetate la adresa Papei Leon

Conflictul a început încă de duminică, atunci când Trump l-a criticat dur pe Papa Leon, numindu-l „groaznic în materie de politică externă”. Ulterior, el și-a reiterat poziția, susținând că Suveranul Pontif nu înțelege realitatea conflictelor internaționale și nu ar trebui să se pronunțe pe astfel de teme.

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, Trump a mers și mai departe, afirmând că Papa „nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.

JD Vance îl avertizează pe Papa Leon să „fie atent” la afirmațiile teologice: „Teologia trebuie ancorată în adevăr”

Replica Vaticanului: „Nu ne temem de Trump”

De cealaltă parte, Papa Leon a răspuns luni tensiunilor diplomatice, declarând că „nu se teme de administrația Trump” și că își va continua poziția publică împotriva războiului.

Declarația vine într-un moment sensibil, în care discuțiile internaționale privind Iranul și securitatea nucleară au devenit un punct major de divergență între Washington și Teheran.

Iranul, miza centrală a conflictului politic

Tema programului nuclear iranian rămâne principalul motiv de dispută în relațiile externe ale Statelor Unite. Insistența lui Trump ca Iranul să nu dețină arme nucleare a fost una dintre principalele linii de tensiune în negocierile recente dintre cele două părți.

În acest context, schimbul de replici dintre fostul lider american și Vatican adaugă o nouă dimensiune unei dezbateri deja extrem de sensibile pe scena internațională.

Blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz tensionează relațiile Washingtonului cu China și India