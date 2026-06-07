Scântei între Londra și Washington. Guvernul britanic îl contrazice pe JD Vance în disputa privind imigrația

Sursă: Agerpres

Guvernul britanic i-a telefonat vicepreședintelui american JD Vance pentru a respinge afirmațiile acestuia conform cărora imigrația în masă este motivul protestelor violente care au avut loc săptămâna aceasta în Regatul Unit, unde luni a fost pronunțată sentința împotriva unui tânăr sikh care în decembrie 2025 a înjunghiat mortal un student alb ce a fost apoi încătușat la locul crimei de polițiști în timp ce agoniza sub privirile lor, agenții crezând versiunea ucigașului asupra unei pretinse agresiuni rasiste, relatează agențiile de presă.

Vicepremierul britanic David Lammy a declarat la postul Sky News că i-a telefonat sâmbătă lui JD Vance. ''Aceasta nu are nicio legătură cu imigrația în masă, să fim clari! Acest tânăr (acuzatul de origine sikh) era britanic. Și i-am spus: Domnule vicepreședinte, aici nu aveți dreptate!'', a afirmat vicepremierul britanic, conform căruia discuția s-a desfășurat ''pe un ton agreabil'', ceea ce nu l-a împiedicat să-și exprime clar ''dezacordurile'' față de afirmațiile vicepreședintelui SUA.



Vickrum Digwa, un sikh de 23 de ani, a fost condamnat luni la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare timp de 21 de ani pentru uciderea lui Henry Nowak, un student în vârstă de 18 ani, pe care l-a înjunghiat mortal la 3 decembrie 2025, la Southampton (sudul Angliei).



Imaginile difuzate de poliție după condamnarea ucigașului îl arată pe student, întins pe jos la sosirea agenților, spunând de câteva ori cu voce slabă: ''Nu pot să respir'' și ''am fost înjunghiat''.



În aceleași imagini, polițiștii vorbesc cu Vickrum Digwa, aflat în picioare lângă ei, după care îl încătușează pe Henry Nowak și îi spun că este arestat, însă acesta deja nu mai reacționează. Ucigașul susținuse în fața polițiștilor la locul crimei că el fusese victima unei agresiuni rasiste.



Vicepreședintele american JD Vance a condamnat vineri ''uciderea tragică și inacceptabilă'' a studentului alb. Henry Nowak ''ar trebui să fie încă în viață astăzi și ar fi dacă ultimele generații de elite europene ar fi rezistat politicii de ură de sine și invaziei masive a migranților, mulți dintre aceștia disprețuind Occidentul'', a scris el pe rețeaua X.

''Henry este departe de a fi primul care și-a pierdut viața atât de inutil și mă tem că nu va fi ultimul'', a mai scris Vance. ''Henry Nowak a murit în același fel în care moare o civilizație: abandonat, încătușat de autoritățile care nu au avut încredere în el și nici nu le-a păsat de el, acuzat de crime motivate de ură pe care nu le-a comis'', a subliniat Vance.



Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a reacționat încă de vineri după această declarație și a acuzat încercări de ''amestec'' în politica britanică. ''În ultimele zile am văzut persoane care încearcă să se amestece în democrația noastră și încearcă să creeze diviziuni pe străzile noastre'', a spus purtătorul de cuvânt, făcând aluzie la declarația lui JD Vance, fără a-l numi direct.