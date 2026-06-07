Fiica Elenei Udrea a intrat în afaceri. Gestul care a adunat mii de aprecieri online

Fiica fostului ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, a atras atenția pe rețelele sociale după ce a fost surprinsă într-o ipostază inedită: mic antreprenor pentru o zi, vânzând cireșe în fața casei.

Imaginile au fost publicate chiar de Elena Udrea pe pagina sa de Facebook și au stârnit rapid numeroase reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre aceștia lăudând inițiativa copilului.

„Cireșe de vânzare”, scris pe un carton în fața casei

Potrivit mesajului postat de fostul ministru, fiica sa, Eva, a strâns o pungă de cireșe împreună cu o prietenă, Medeea, și a decis să le vândă trecătorilor chiar în fața locuinței.

Cele două fete și-au improvizat un mic „punct de vânzare”, folosind o măsuță și o bucată de carton pe care au scris simplu: „Cireșe de vânzare”.

„Prima ‘afacere’ a Evei! Cireșele pe care le-a cules în curte, le vinde împreună cu prietena ei Medeea, trecătorilor doritori de fructe eco. Preț bun, 5 lei punguța!”, a scris Elena Udrea în postarea sa.

Reacții în mediul online: de la felicitări la mesaje despre educația financiară

Postarea a generat rapid valuri de comentarii, mulți utilizatori apreciind gestul copiilor și considerându-l o lecție timpurie despre valoarea banilor și a muncii.

„Bravo! Primii bani câștigați de ele sunt foarte importanți, pentru că îi vor aprecia!”, a scris un utilizator.

Alții au subliniat că astfel de experiențe contribuie la educația financiară a copiilor și îi ajută să înțeleagă mai bine ideea de responsabilitate și efort personal.

„Măcar fata încearcă să facă ceva cinstit. Bravo ei!!!”, a fost un alt comentariu.

„Așa începe să aprecieze banul muncit… frumos, educativ, succes în vânzări”, a adăugat altcineva.

Mesaje despre educație și independență

Printre reacții s-au numărat și comentarii care au transformat momentul într-o discuție mai largă despre educația copiilor în raport cu banii.

„Succes la vânzare! Poate și alți părinți vor înțelege că nu e greu să înveți să cheltuiești, ci să știi să câștigi bani. E pentru binele copiilor în viață, că părinții nu sunt veșnici! Ce realizezi singur în viață te bucură mai mult decât ce primești de-a gata”, a transmis un utilizator.

În acest context, gestul copiilor a fost văzut de mulți ca o lecție practică despre inițiativă, muncă și responsabilitate, într-o formă simplă și adaptată vârstei lor.