Operațiunea a fost confirmată de Forțele Aeriene ale SUA, care au subliniat că testul marchează o etapă importantă în maturizarea programului.

We’re driving the B-21 Raider program forward at full speed. Aerial refueling unlocks true global strike power, as we accelerate production to secure long-term Air Force dominance. Learn more: https://t.co/yN9NVfo53H pic.twitter.com/ZaBmNWlrg7 — Northrop Grumman (@NGCNews) April 14, 2026

Realimentare în aer, test esențial pentru misiuni globale

În cadrul testului, prototipul B-21 Raider, indicativ AF 0001, a fost alimentat în zbor de un avion KC-135 Stratotanker, într-o zonă deasupra Statelor Unite.

Pentru Pentagon, această capacitate este fundamentală pentru rolul pe care aeronava îl va juca în strategia militară americană, permițând lovituri la mare distanță fără limitările impuse de consumul de combustibil.

Forțele Aeriene au transmis că această etapă confirmă progresul rapid al programului și capacitatea aeronavei de a susține operațiuni extinse.

„Putem efectua atacuri oriunde și oricând în lume”

Reprezentanții US Air Force au explicat că rolul B-21 este direct legat de capacitatea Statelor Unite de a proiecta putere la nivel global.

„Pentru echipajele noastre de bombardiere și comandanții pe care îi sprijină, este vorba despre rezistență și pregătire pentru misiune”, a declarat generalul S.L. Davis, comandantul Comandamentului Global de Atac al Forțelor Aeriene.

Acesta a subliniat că aeronava va permite misiuni de penetrare la distanțe mari, în orice punct al globului, oferind flexibilitate operațională extinsă.

„Această capacitate ne asigură că putem efectua atacuri penetrante la distanță lungă oriunde în lume, în orice moment. Consolidăm capacitățile forței noastre de bombardiere și punem în mâinile combatanților noștri un sistem de arme extrem de eficient și letal.”

Eficiență ridicată și presiune redusă pe logistica militară

Deși realimentarea în aer rămâne o componentă importantă, oficialii americani susțin că B-21 Raider este proiectat să fie semnificativ mai eficient decât bombardierele existente.

Aeronava este descrisă ca fiind cel mai eficient bombardier din punct de vedere al consumului de combustibil construit până acum, ceea ce reduce nevoia de realimentări frecvente și implicit presiunea asupra flotei de avioane cisternă.

Această eficiență ar urma să ofere o flexibilitate mai mare în planificarea misiunilor și în utilizarea resurselor aeriene.

„Eficiența consumului de combustibil al B-21 este una dintre componentele principale ale letalității sale”, a declarat șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Ken Wilsbach.

Acesta a adăugat că reducerea dependenței de realimentare va elibera resurse importante pentru alte misiuni și va extinde opțiunile operaționale ale armatei americane.

Bombardier invizibil pentru medii de luptă extrem de complexe

B-21 Raider este conceput pentru a opera în medii de luptă puternic contestate, fiind parte integrantă a strategiei nucleare a Statelor Unite.

Aeronava poate fi echipată atât cu muniții convenționale, cât și cu armament nuclear, făcând parte din așa-numita triadă nucleară americană.

Structura sa digitală este construită pe o arhitectură deschisă, ceea ce permite integrarea rapidă a unor noi tehnologii și sisteme de armament pe măsură ce acestea sunt dezvoltate.

Teste în desfășurare și apropiere de faza operațională

Programul de testare este derulat la Baza Forțelor Aeriene Edwards din California, cu participarea Centrului de Testare al Forțelor Aeriene, a Escadrilei 412 de Testare și a producătorului Northrop Grumman.

Acest proces are rolul de a reduce riscurile tehnice și de a valida performanțele aeronavei înainte de intrarea sa în serviciul activ.

Pe măsură ce testele avansează, B-21 Raider se apropie de momentul în care va deveni o componentă operațională a forței strategice aeriene a Statelor Unite.

